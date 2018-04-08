Кружим на льду: как превратить внедорожник в Загитову

«Я разбил Maserati», — таким сообщением от приятеля-итальянца началось одно мое утро. Видимо, именно я должна была по достоинству оценить всю крутизну произошедшего и стоимость ремонта итальянского внедорожника в €10 тыс. Оказалось, что он в компании единомышленников решил погонять на элитном SUV по заснеженной ледовой площадке и бездорожье на горнолыжном курорте в Италии. Но переборщил с газом и влетел в сугроб, который по прочности можно было сравнивать с каменной глыбой.

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По сути – чуток помял бампер, а на выходе – расходы, которые не в радость даже успешным бизнесменам. Я же в этот момент находилась в Карелии примерно в схожих условиях, но в компании с внедорожником попроще — Renault Duster, который и стоит примерно, как ремонт бампера «итальянца».

На замерзшем Ладожском озере и в его окрестностях мы решили проверить, что Duster умеет не только в грязи, но и на льду, а также посреди снежного бездорожья. Идея далеко не очевидная: «Где Duster, а где лед?», — спросите вы. Но если у вас есть желание научиться чему-то новому, получить удовольствие и не рисковать при этом миллионом рублей, почему бы не начать с чего-то попроще?

«Бульдог» на льду

Renault Duster – автомобиль для дачи и грязи. В современном мегаполисе он кажется слишком неуклюжим, медленным на светофорах, и каким-то пришельцем с другой планеты, где пока нет асфальта, а одни только направления. Обидного в таких эпитетах ничего нет, ведь эта машина – под стать нашим дорогам. В том, что Duster создан для off-road и именно там раскрывает свою сущность, «Газета.Ru» убедилась еще во время запуска очередного поколения модели.

Но вот выгнать «бульдожку» на лед стало мыслью сначала неочевидной, а потом манящей – в качестве тестовой площадки было выбрано замерзшее Ладожское озеро в Карелии, заранее проверенное сотрудниками МЧС, где расположилась импровизированная зимняя школа Renault.

Подопытный – Renault Duster на хорошей гражданской шипованной резине, которая умеет вгрызаться в лед и работает даже в особенно холодную погоду какая досталась нам: минус 20 градусов.

На Duster можно отключать систему стабилизации (ESP) на скорости движения до 50 км/час. А режим «4WD Lock», в котором задние колеса постоянно подключены, держится на скорости до 80 км/час (если ехать быстрее, машина просто перейдет в режим работы Auto).

Как оказалось, этих базовых знаний будет достаточно для того, чтобы превратить Duster в фигуристку Алину Загитову, заставив его летать по замерзшему озеру.

Сначала инструкторы предложили нам размяться: они расставили по площадке оранжевые конусы, а водители должны были попетлять змейкой, потом покружить в управляемом заносе вокруг одного из конусов, разогнаться на полную мощность, а после резко оттормозиться перед финишной чертой, чтобы прочувствовать, какой у автомобиля тормозной путь в таких экстремальных условиях.

Кирилл Кейлин Renault Duster на снежном бездорожье

Первое время ощущения были совсем непривычными и пришло понимание, что торопиться явно не стоит.

Казалось бы, все просто и легко. Но скользкая поверхность преображает автомобиль, который кажется легче, быстрее и, порой, если перестараться и вовремя не вывернуть/вернуть руль прямо, оказывается просто неуправляемым.

Приступая к разминочным упражнениям стоит помнить – главное не скорость, а результат. На змейке не тормозим и поворачиваем, глядя уже на следующий конус. А во время подготовки к уходу в управляемый занос правильно подобрать траекторию, чтобы вывернуть руль в сторону конуса: нужно поехать вокруг него, для этого нам необходимо импульсом по педали газа закрутить автомобиль вокруг своей оси, далее плавной работой акселератора поддерживать либо увеличивать тягу, одновременно работая рулевым колесом, на опережение и без задержек «показывая» передним колесам направление движения, главное не продавить газ, чтобы машина не закрутилась на месте.

На эти несколько заданий запросто можно потратить полдня и не будет скучно. Главное захватить с собой вкусный горячий обед или знать, где можно перекусить. Если начать рано утром, днем гарантирован зверский аппетит.

После перерыва мы перешли к заданиям посложнее. Участникам школы повезло. При помощи тяжелой техники специалисты подготовили два круга: со снежным и с ледяным покрытием. На каждом – свои особенности поведения. Конечно, на снегу будет попроще – шины имеют возможность поддерживать уверенное сцепление с дорогой, можно разгоняться быстрее, а тормозной путь короче. Плюс, автомобиль не будет так сильно болтать и сбрасывать в занос.

При поворотах на льду точно также важно следить за следующим поворотам, притормаживать заранее, высматривая на покрытии снежок, за который можно зацепиться шинами, а выходя из поворота вовремя поставить руль прямо, иначе вылет на трассу обеспечен. Лишь почувствовав себя уверенно можно постепенно увеличивать скорость. А еще важно помнить – белоснежный искрящейся снежок по бокам трассы может оказаться твердым, как бетон, в который лучше не врезаться.

Бонус: а если у меня «автомат»

То, что на большом внедорожнике, но с автоматической коробкой тоже можно устроить себе зимние приключения мы убедились, пересев в качестве бонуса на самый дорогой кроссовер в линейке Renault — Koleos.

На фигурном маневрировании главное переключиться в режим мануального управления, выбрать вторую передачу, включить режим 4 WD Lock (работает на скорости до 50 км/час) и отключить ESP (не подключается до достижения скорости 40 км/час). Правила поведения здесь совершенно такие же, а приноровившись на «автомате» можно даже выполнить «полицейский разворот»: ведь автомобиль можно с легкостью переключить в ручное управление.

Конечно, большинство из упражнений лучше осваивать с инструкторами на специальных полигонах. Новый взгляд на свою привычную «ласточку» обеспечен.