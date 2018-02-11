Peugeot 5008: самоуверенный «француз»

Первые впечатления

Солнечное и свежее утро первого дня февраля настраивает на отличный лад — пора рассмотреть кроссовер. В лучах яркого солнца элегантный автомобиль сразу расположил к себе: выглядит очень стильно и привлекательно. Первое впечатление зачастую ошибочно, но не в данном случае.

Peugeot 5008 действительно может похвастаться своими внешними данными и современным дизайном, который смотрится крайне лаконично.

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Гармоничная решетка радиатора с хромированными элементами, вытянутая форма фар, необычный бампер с пластиковыми накладками, закрывающими также колесные арки и пороги, — эти детали придают достаточно брутальный вид новому кроссоверу.

Впрочем, 5008 очень схож со своим младшим братом, моделью 3008. Оба сделаны на переднеприводной платформе EMP2 и до средней стойки кузова почти одинаковы, только новый 5008 располагает увеличенной колесной базой (2840 мм), увеличенным задним свесом (875 мм) и третьим рядом сидений.

Peugeot Peugeot 3008 (верхний ряд) и Peugeot 5008 (нижний ряд)

Впереди — 385 километров живописных дорог Карачаево-Черкесии, нетипичный маршрут для такого кроссовера. Ну, как говорил Гагарин, поехали!

Внутренний мир

В первую очередь решено было посидеть на всех сидениях, порассматривать салон и понажимать на кнопки. Что касается мультимедийного интерфейса и остальных кнопок, то нужно два-три дня провести в машине, чтобы во всем разобраться и привыкнуть к ее возможностям.

Внутри нет ощущения тесноты, но почти моментально чувствуется сдавливающий эффект от черной обивки салона и потолка.

Захотелось сразу открыть шторку панорамной крыши (по сути просто двойного люка), чтобы пустить в салон дневной свет. В максимальной комплектации GT Line, которая как раз была на тест-драйве, салон выполнен только в черном цвете, а вариант светлой кожи есть в средней комплектации Allure.

Фоторепортаж: Интерьер Peugeot 5008 __is_photorep_included11644837: 1

Сев сначала на переднее пассажирское сидение, появилось желание пододвинуться вперед (оно было отодвинуто максимально назад), и правая рука на автомате потянулась вниз к настройкам. Но тут настигло удивление — под пальцами не нашлось нужной кнопки. Оказалось, что надо по классике поднять рычаг под сидением и пододвинуть его вперед. Забавно, что в более простеньком Kia Ceed сидения двигаются именно так, но от такого кроссовера-европейца в максимальной комплектации (с ценником в два с лишним млн руб.) этого никак не ожидаешь.

У пассажирского сидения есть регулировка по высоте, регулировка спинки, поясничного упора и кнопка включения восьмиточечного массажа. Да-да, если ваша спина устала, ее можно побаловать (функция доступна для водителя и пассажира на переднем сидении).

Peugeot

У водителя же комплект настроек сидения тот же, только его все-таки можно двигать специальной кнопкой, плюс есть возможность «запомнить» разные положения кресла для двух водителей. Нельзя не отметить, что за весь день, проведенный в машине, не чувствуешь никакого дискомфорта от сидений.

Второй ряд состоит из трех раздельных кресел, где нет подлокотника, но есть два небольших откидывающихся столика, как в самолете. Это как раз то, чего не хватало друзьям-пассажирам в Kia Sorento Prime. Их наличие спорно, но, возможно, это удобная опция для поездок с детьми: на них можно положить игрушки или книжки. Сидения двигаются и складываются по отдельности — это дополнительный бонус для перевозки длинных предметов в багажнике или для комфорта коленок пассажиров на третьем ряду. Но доехать так можно только от дома до ближайшего кинотеатра, так как колени упираются в спинки второго ряда (при росте 170 см).

Правда, при полной посадке в багажнике вы сможете увезти только пару небольших рюкзаков. Но когда третий ряд складывается в пол, получается очень много места — 952 литра.

Есть возможность снять сидения третьего ряда, и тогда объем багажника увеличится до 1060 литров. А если еще сложить второй ряд в пол, то вы получите 2150 литров. При перевозке нескольких серфбордов, сноубордов или досок можно сложить еще и сидение переднего пассажира.

Фоторепортаж: Багажник Peugeot 5008 __is_photorep_included11645359: 1

Руль, как и в Peugeot 3008, небольшого радиуса и необычной формы, сверху и снизу его немного «подрезали». Изначально была некая предвзятость к такому решению, но руль оказался очень маневренным и удобным в управлении. И стоит отметить, что он не перекрывает приборную панель, так как она расположена гораздо выше. Однако подогрев руля отсутствует. В наши февральские и снежные морозы он был бы как раз кстати. Конкуренты Skoda Kodiaq и Kia Sorento Prime оказались более теплолюбивы. В Peugeot 5008 из теплых опций есть подогрев передних сидений, зоны покоя щеток и левой стойки.

В движении

Налюбовавшись всеми внутренностями кроссовера, пора и покататься. Забегая вперед, отмечу, что в целом от езды остались очень приятные впечатления. В Карачаево-Черкесии по нашему беспробочному маршруту дороги были достаточно хорошего качества. Помимо знаков и «лежаков», отличным ограничителем скорости были прогуливающиеся лошади и коровы. Последние могут на ваших глазах удобно расположиться прямо на дороге и недовольно на вас поглядывать. В общем, надо быть всегда начеку!

Кристина Богачева/«Газета.Ru»

В какой-то момент показалось, что машина будто плывет, уверенно и четко чувствуя дорогу: кроссовер умеет контролировать полосу и помогает подруливать. Стоит чуть повернуть руль, он тут же реагирует. Также в 5008 есть адаптивный круиз контроль с функцией полной остановки.

Кроссовер Peugeot 5008 переднеприводный, и это, пожалуй, единственное, за что его ругают. Из моторов есть выбор — бензиновый 1,6 л (150 л.с.) и дизельный 2,0 л ( тоже 150 л.с.). Оба сочетаются с 6-ступенчатым автоматом.

В повороты, даже на заснеженной трассе, автомобиль входит очень плавно. По маршруту покрытие дороги все время менялось: то сухой асфальт, то мокрый, то абсолютно заснеженная дорога, то и вовсе участок бездорожья со снегом и грязью. В последней ситуации кроссовер дном все-таки немного зацепил снежные кочки. Дорожный просвет – момент, где всегда возникают споры. В 5008 производители заявили 236 мм, однако даже на глаз видно, что замеры делались от порога. На деле он не больше 170 мм. Но со всеми капризами местных дорог кроссовер терпеливо справился. Правда, слишком быстро покрылся грязью, особенно в области порогов и багажника, хотя дорога была намного чище и суше московских трасс.

Дизельный 5008 в конце маршрута показал расход топлива — 6,6 л, но это после достаточной ровной дороги в горах расход был на литр больше. У бензинового в аналогичных условиях расход был около 7,5 л и 9,5 л соответственно.

После тест-драйва журналисты сошлись во мнении, что бензиновый 5008 понравился чуть больше: меньше вибраций на руле и педаль газа более отзывчива. Однако на обгонах дизель гораздо увереннее и шустрее.

Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Что касается подвески, то она кажется достаточно мягкой. Мелких неровностей кроссовер не замечает, а ямы и кочки старается с мужским достоинством «проглотить». Шумоизоляции можно смело ставить твердую «четверку». Это касается как бензинового 5008, так и дизельного: шум от колес все же пробивается, хотя здесь все зависит от качества дороги.

Функция помощи спуска с горы оказалась очень удобной. Запускаешь систему, и тут кроссовер, как настоящий джентльмен, начинает аккуратно, самостоятельно подтормаживая, спускаться вниз. Можно чувствовать себя спокойно.

Peugeot

Итог

Что ж, очень стильный и современный кроссовер, но, как всегда у Peugeot, с высокой ценой, которая может стать главной преградой для желающих обзавестись подобным автомобилем.

Целевая аудитория сформируется, по всей видимости, из поклонников марки, особенно тех, кто хочется «расширяться» и переходить с хэтчбеков на что-то посолиднее. Но капризные и экономные водители, скорее всего, посмотрят в сторону полноприводных конкурентов. Однако здесь важно понимать, по каким дорогам машина будет кататься в дальнейшем. Признаюсь, что я, например, с удовольствием назначила бы еще одно свидание с Peugeot 5008, но только уже на дорогах цветущего Прованса.