Император из советской семьи

Можно забыть первую любовь и имя первой классной руководительницы, можно забыть вкус первой банки пива в подъезде, при этом первая поездка на каком-нибудь древнем изделии тольяттинского автозавода навсегда останется в памяти. Проходят годы, кумачовый стяг уныло дремлет в кладовке, на «АвтоВАЗ» давно пришли бойкие иностранцы, но российско-советский гражданин все так же с подозрением смотрит на внутренний продукт. И опасения гражданина можно понять. Слишком долго его мучили и заставляли возить с собой набор гаечных ключей и засаленную куртку для ремонта своей ласточки. Как же успокоить изможденного человека, как ему помочь? Можно дать ему отечественный автомобиль под иностранным именем. Пусть посидит, освоится, потрогает салонный пластик, потыкает в сенсорный экран на панели или даже съездит на дачу за льдом для холодильника, или за чем там еще ездят на дачу зимой.
Возрожденный суббренд японского «Ниссана» для развивающихся рынков, он же Datsun, пришел в Россию всего три года назад с двумя моделями в виде перелицованных Lada Kalina и Granta – хетчбэк из Тольятти стали величать анимешным именем Mi-DO, седан – On-DO. Поначалу обе машины выпускались с одним мотором — восьмиклапанным ВАЗ-11186 объемом 1,6 литра (87 л.с. и 140 Нм). Давно знакомый по братскому «АвтоВАЗу» 16-клапанный ВАЗ-21127 (106 л.с. и 148 Нм) доехал до Datsun только сейчас, о нем и пойдет речь.
В 2018-й год въехали две машины, два двигателя и два вида коробок – 5-ступенчатая механическая и 4-ступенчатый автомат. Новый мотор предлагается только для автомобилей с механикой, а вот попутные доработки – для всех.
Представители Datsun объясняют, что долго-долго доводили отечественный двигатель до ниссановских стандартов, отсюда и задержка в старте производства. И им хочется верить. Кроме обновленного двигателя, который построен на базе классического «восьмерочного» мотора, инженеры изменили число главной пары – с 3,7 до 3,9, как на Lada Kalina Kross. Изменился режим работы вентилятора – он начинает работать раньше. На машинах появился круиз-контроль, подсветка приборной панели стала белой, а передние брызговики прибавили в длине. Тут подправили, там шумоизолировали, а вот здесь резинку поменяли. Не слишком заметно на первый взгляд, но фанаты должны оценить.
Но вот найти отличия между машинами с разными моторами непросто. В пресс-релизах говорится о более плавном старте, эластичности и экономичности, но оценить это без самоубеждения вряд ли получится без большого опыта эксплуатации. Седан и хетчбек и с обычными восьмиклапанными движками ездили нормально, хоть и без претензий на так называемые драйверские ощущения. При нажатии на педаль газа машина ускоряется, при нажатии тормоза – тормозит, при повороте руля – поворачивает. При желании можно раскрутить мотор и сорваться с места, обогнав вон ту спящую Subaru Impreza, но кому это все нужно? Во время тест-драйва по Армении из Еревана в Дилижан можно было лишь успеть понять, что машине хватает мощности на обгоны, а ходовая справляется с неровностями живописных дорог.
Любой российский Datsun с любым двигателем не поражает искушенного водителя, но такой задачи перед создателями в силу экономических причин и не стояло. Ругать машину за полмиллиона и указывать на скучное рулевое управление или шум не очень хочется.
Это рабочая лошадка и, вероятно, первая новая иномарка в семье. Просторный салон без серьезных ошибок в эргономике, неплохое оснащение, огромный багажник у седана (530 литров), достаточная для города динамика (с новым двигателем это 10,5 секунд до 100 км/ч) и привычная к российским дорогам подвеска – нормальный стартовый набор. И не стоит указывать повару, что в вашем бизнес-ланче со скидкой слишком мало специй.
Те, кто хочет большего комфорта и какой-то даже премиальности, все равно вряд ли пересядут со своих пожилых иномарок, и будут дальше ездить по сервисам, а иные возьмут кредит на какой-нибудь модный кроссовер.
Datsun On-DO и Mi-DO играют в эконом-классе по правилам эконом-класса. И главный соперник здесь – родственная Lada. Цена на седан On-DO с 16-клапанным мотором стартует с отметки в 515000 руб., это на 15 тыс. дороже машины в аналогичной комплектации с базовым мотором в той же комплектации. Для Mi-DO это 551000 и 566000 рублей.
Разница с аналогичными «Грантой» и «Калиной» не такая уж существенная — 30 и 50 тысяч рублей соответственно. И стоит ли переплачивать? За свои послекризисные рубли покупатель Datsun получает доработанный японцами автомобиль, японский дизайн (кому-то он кажется спорным по сравнению со спокойными обводами той же «Гранты»), сборка под особым контролем и обслуживание в технических центрах Nissan. И пусть он сам решает, нужно ли ему это все.
Да, точно, нельзя забывать и о других конкурентах — китайцах, узбекской марке Ravon, и лидерах бюджетного сегмента в лице колесниц из Европы и Кореи. Но китайскую или узбекскую машину не каждый купит, между тем самые дешевые VW Polo стоят от 600000 рублей, а Hyundai Solaris без кондиционера и того дороже – от 625000 рублей. И там будет пластик помягче, а шумов трансмиссии – поменьше.
С новым двигателем седан и хетчбэк Datsun стали чуть динамичнее (выиграв одну секунду), на десятые доли литра экономичнее, а значение максимальной скорости подросло километров на 10.
Из-за пересечения рубежа в 100 лошадиных сил вырос и транспортный налог, но не так уж и сильно. По московской ставке – с 1000 до 2650 рублей в год. Стоит ли это лишних 15 тысяч рублей? Да, конечно. Хотя бы ради того, чтобы небрежно отвечать на вопрос о мощности – сто с чем-то. И их, знаете ли, хватает.