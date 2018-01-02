Император из советской семьи

Можно забыть первую любовь и имя первой классной руководительницы, можно забыть вкус первой банки пива в подъезде, при этом первая поездка на каком-нибудь древнем изделии тольяттинского автозавода навсегда останется в памяти. Проходят годы, кумачовый стяг уныло дремлет в кладовке, на «АвтоВАЗ» давно пришли бойкие иностранцы, но российско-советский гражданин все так же с подозрением смотрит на внутренний продукт. И опасения гражданина можно понять. Слишком долго его мучили и заставляли возить с собой набор гаечных ключей и засаленную куртку для ремонта своей ласточки. Как же успокоить изможденного человека, как ему помочь? Можно дать ему отечественный автомобиль под иностранным именем. Пусть посидит, освоится, потрогает салонный пластик, потыкает в сенсорный экран на панели или даже съездит на дачу за льдом для холодильника, или за чем там еще ездят на дачу зимой.

Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Возрожденный суббренд японского «Ниссана» для развивающихся рынков, он же Datsun, пришел в Россию всего три года назад с двумя моделями в виде перелицованных Lada Kalina и Granta – хетчбэк из Тольятти стали величать анимешным именем Mi-DO, седан – On-DO. Поначалу обе машины выпускались с одним мотором — восьмиклапанным ВАЗ-11186 объемом 1,6 литра (87 л.с. и 140 Нм). Давно знакомый по братскому «АвтоВАЗу» 16-клапанный ВАЗ-21127 (106 л.с. и 148 Нм) доехал до Datsun только сейчас, о нем и пойдет речь.

Реклама

В 2018-й год въехали две машины, два двигателя и два вида коробок – 5-ступенчатая механическая и 4-ступенчатый автомат. Новый мотор предлагается только для автомобилей с механикой, а вот попутные доработки – для всех.

Представители Datsun объясняют, что долго-долго доводили отечественный двигатель до ниссановских стандартов, отсюда и задержка в старте производства. И им хочется верить. Кроме обновленного двигателя, который построен на базе классического «восьмерочного» мотора, инженеры изменили число главной пары – с 3,7 до 3,9, как на Lada Kalina Kross. Изменился режим работы вентилятора – он начинает работать раньше. На машинах появился круиз-контроль, подсветка приборной панели стала белой, а передние брызговики прибавили в длине. Тут подправили, там шумоизолировали, а вот здесь резинку поменяли. Не слишком заметно на первый взгляд, но фанаты должны оценить.

Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Но вот найти отличия между машинами с разными моторами непросто. В пресс-релизах говорится о более плавном старте, эластичности и экономичности, но оценить это без самоубеждения вряд ли получится без большого опыта эксплуатации. Седан и хетчбек и с обычными восьмиклапанными движками ездили нормально, хоть и без претензий на так называемые драйверские ощущения. При нажатии на педаль газа машина ускоряется, при нажатии тормоза – тормозит, при повороте руля – поворачивает. При желании можно раскрутить мотор и сорваться с места, обогнав вон ту спящую Subaru Impreza, но кому это все нужно? Во время тест-драйва по Армении из Еревана в Дилижан можно было лишь успеть понять, что машине хватает мощности на обгоны, а ходовая справляется с неровностями живописных дорог.

Любой российский Datsun с любым двигателем не поражает искушенного водителя, но такой задачи перед создателями в силу экономических причин и не стояло. Ругать машину за полмиллиона и указывать на скучное рулевое управление или шум не очень хочется.

Это рабочая лошадка и, вероятно, первая новая иномарка в семье. Просторный салон без серьезных ошибок в эргономике, неплохое оснащение, огромный багажник у седана (530 литров), достаточная для города динамика (с новым двигателем это 10,5 секунд до 100 км/ч) и привычная к российским дорогам подвеска – нормальный стартовый набор. И не стоит указывать повару, что в вашем бизнес-ланче со скидкой слишком мало специй.

Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Те, кто хочет большего комфорта и какой-то даже премиальности, все равно вряд ли пересядут со своих пожилых иномарок, и будут дальше ездить по сервисам, а иные возьмут кредит на какой-нибудь модный кроссовер.

Datsun On-DO и Mi-DO играют в эконом-классе по правилам эконом-класса. И главный соперник здесь – родственная Lada. Цена на седан On-DO с 16-клапанным мотором стартует с отметки в 515000 руб., это на 15 тыс. дороже машины в аналогичной комплектации с базовым мотором в той же комплектации. Для Mi-DO это 551000 и 566000 рублей.

Разница с аналогичными «Грантой» и «Калиной» не такая уж существенная — 30 и 50 тысяч рублей соответственно. И стоит ли переплачивать? За свои послекризисные рубли покупатель Datsun получает доработанный японцами автомобиль, японский дизайн (кому-то он кажется спорным по сравнению со спокойными обводами той же «Гранты»), сборка под особым контролем и обслуживание в технических центрах Nissan. И пусть он сам решает, нужно ли ему это все.

Да, точно, нельзя забывать и о других конкурентах — китайцах, узбекской марке Ravon, и лидерах бюджетного сегмента в лице колесниц из Европы и Кореи. Но китайскую или узбекскую машину не каждый купит, между тем самые дешевые VW Polo стоят от 600000 рублей, а Hyundai Solaris без кондиционера и того дороже – от 625000 рублей. И там будет пластик помягче, а шумов трансмиссии – поменьше.

Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

С новым двигателем седан и хетчбэк Datsun стали чуть динамичнее (выиграв одну секунду), на десятые доли литра экономичнее, а значение максимальной скорости подросло километров на 10.

Из-за пересечения рубежа в 100 лошадиных сил вырос и транспортный налог, но не так уж и сильно. По московской ставке – с 1000 до 2650 рублей в год. Стоит ли это лишних 15 тысяч рублей? Да, конечно. Хотя бы ради того, чтобы небрежно отвечать на вопрос о мощности – сто с чем-то. И их, знаете ли, хватает.