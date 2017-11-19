Приручить «Годзиллу»

Трек — дело тонкое

На Сочинском автодроме практически нет песчаных или гравийных ловушек: для тех, кто неудачно вошел в поворот, вовремя не оттормозился, выбрал неверную траекторию, все это может повлечь встречу с отбойником. Да и вообще любая ошибка на высоких скоростях может привести к фатальным последствиям. Так что к таким тест-драйвам, особенно на незнакомой машине, нужно подходить серьезно и с холодным разумом. Что, как вы понимаете, довольно сложно, когда такой экземпляр попадает тебе в руки.

Реклама

А ты ничего

Первым делом самолеты, как пелось в известной песне, ну а у нас — медкомиссия. После пары дежурных фраз симпатичный доктор (тихо-тихо, врач — девушка) приступает к замеру кровяного давления. После этого продувка на алкоголь, и я допущен до обкатки нового GT-R.

Дальше брифинг, и вот мы в паддоке.

Машины стоят уже заведенные, в воздухе повисли нотки «выхлопа». Адреналин, скорость, ожидание заездов — время словно остановилось.

Alexey Sulima/Nissan

Одеваю шлем и прыгаю в спорткар. Но не все так сразу — сначала лишь на пассажирское место. Первые три круга машину ведет инструктор. Пытаюсь запомнить карту трека. Не получилось. Пересаживаюсь за руль, ездить в шлеме не слишком удобно, но ничего не поделаешь. Настраиваю сиденье под себя, спинку кресла максимально вертикально, руки на руле на три и на девять часов. Посадка удобная, а вот боковую поддержку у сидений могли бы сделать более выраженную. Но, как вы понимаете, GT-R не cтолько трековый, сколько все-таки городской житель, а для города спортивная эргономика скорее минус, чем плюс.

Быстро и уверенно.

Первый круг разогревочный, еду как пенсионер-подснежник ,слушаю «радио-молодость» и подсказки инструктора.

Как только закончился первый круг, отрываю газ, машина мгновенно реагирует, меня вдавливает в сиденье.

Это мирное с виду купе с дьяволом под капотом начинает отрывать мою душу от тела. Nissan GT-R неистово разгоняется (всего 2,8 секунды до «сотни») и так же тормозит, ведь на треке важен не только разгон, но и хорошие тормоза. Они у «Годзиллы» очень крутые, даже в стоке с чугунными тормозными дисками. Керамические здесь только как опция. Обратная связь от «тормозов» радует своей прозрачностью.

В повороты GT-R ввинчивается словно штопор в бутылку вина.

В скоростных поворотах руль тяжелеет, но в меру, руки не устают даже после 15-минутной сессии. Хотя многим автомобилям такого класса эта проблема присуща.

На сочинском автодроме есть затяжной левый поворот длинной 650 метров. Его называют поворот имени «сухого картера». Догадываетесь почему? На GT-R его можно проходить на скорости 160-180 км/ч. Так вот, на такой скорости масло в картере размазывает по стенкам, и начинается масляное голодание.

Но не на GT-R, тут все продумано, картер здесь сухой. Вообще технология сухого картера довольно распространена. И не только в автомобилях, но и, например, в мототехнике. В кроссовых и эндуро мотоциклах масло зачастую заливают непосредственно в раму. Что позволяет переносить любые перегрузки.

А вот «держаку» Nissan GT-R позавидуют даже подготовленные под «кольцо» болиды, а ведь мы ездили на стоковой резине, ни о каких сликах не было и речи. За такой «держак» нужно благодарить систему полного привода ATTESA E-TS.

.,

Во время быстрых кругов я пытался выжать из «Годзиллы» все, что можно, но потенциал этого спорткара почти безграничен, да и разогнаться до максимальных 315 км/ч на извилистой трассе просто негде.

И все это в стоке, я уже не говорю про тюнинг. Например, stage 1 позволяет получить мощность около 800 л.с., stage 2 — около 900, а stage 3 — приблизительно 1000 л.с. Правда, такой табун лошадей требует серьезных доработок цилиндро-поршневой группы, топливной и тормозной системы. Новая шестиступенчатая роботизированная трансмиссия сконструирована по схеме «трансэксл» — это означает, что коробка передач теперь в едином блоке с редуктором заднего моста и активным дифференциалом.

Все это сделано для лучшей развесовки при переднемоторной компоновке. Из-за такого расположения трансмиссии у GT-R два карданных вала, один идет от мотора к задней части автомобиля, а другой от задней «раздатки» к передней.

Под капотом у Nissan GT-R живет 3,8-литровый V6 мощностью 550 л.с. Все моторы для модели собираются вручную всего четырьмя мастерами.

После сборки двигателя на него ставят табличку с именем мастера, собравшего данный агрегат.

Над аэродинамикой в новом GT-R поработали капитально. Капот, передний бампер, воздухозаборники — все сконфигурировано таким образом, чтобы максимально увеличить приток воздуха к двигателю и одновременно увеличить прижимную силу. Ведь у предшественника были серьезные проблемы с перегревом агрегатов. Но, к сожалению, и в новом «гэтээре» от этой проблемы не удалось полностью избавиться. В связи с этим все заезды были организованы таким образом: первый круг разогревочный, второй боевой и третий в спокойном темпе, чтобы остудить разгорячившиеся агрегаты.

Конечно, один быстрый круг — это категорически мало для того, чтобы как следует вкатиться. Под конец дня, когда я ехал последнюю сессию, тормоза начали «бить». Да, на улице жарковато, да, были жесткие торможения, но «Карл»! На машину почти за 7 млн рублей могли бы поставить вместо «чугуна» «керамику». В общем, если соберетесь покупать новый Nissan GT-R, оставьте денег на керамические тормозные диски.

Дорого, богато!

Alexey Sulima/Nissan

Интерьер GT-R дорогого стоит: кожа, карбон, алюминий. Внутри создается полное ощущение премиум сегмента. На дисплей мультимедийной системы можно выводить самую разнообразную информацию, от навигации до времени круга. Задний ряд сидений разделен на две части сабвуфером Bose. Получается два места для задних пассажиров, хотя ездить сзади на GT-R то еще удовольствие — места совсем немного. Это проблема большинства спортивных автомобилей. В любом случае лучше так, чем полное отсутствие заднего дивана.

Nissan GT-R способен подарить яркие впечатления, хотя если брать машину исключительно для города, то нет смысла выбрасывать за автомобиль такие деньги — этому спорткару нужны соответствующие условия В России спрос на него стабильный — около 50 экземпляров в год. Стоимость начинается от 6 875 000 руб. Да, дорого, но того стоит.