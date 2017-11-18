Ралли в социалистическое прошлое

Взмах клетчатого флага, и экипаж под номером 1 устремляется вперед. У нас есть хорошие шансы победить в престижном ралли, маршрут которого пролегает по живописным дорогам Карловарского края Чехии. Правда, главная задача заключается не в том, чтобы показать лучшее время, а в том, чтобы продемонстрировать самое точное время на всех спецучастках. И вообще ведь у нас не обычное ралли, а ретро-ралли на автомобилях Skoda.

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Участие в гонках мы принимаем на Skoda 100 L — небольшом седане 1973 года выпуска, который одновременно похож на «Запорожец» и «Москвич». На «Запорожец 968» — внешним видом и заднемоторной компоновкой, а на «Москвич 412» — размерами, плавностью хода и салоном. Глядя на этот автомобиль, окрашенный в ржаво-коричневый цвет, сразу понимаешь, что производился он в Восточной Европе.

Во внешнем виде нет и намека на изысканную легкость Skoda Felicia 1959 модельного года или на благородство Skoda 1201.

Petr Homolka/Skoda

С другой стороны, Skoda 100 L специально упрощали для нужд и потребностей среднего класса, где самым важным является не оригинальный дизайн, а максимальная простота, практичность и невысокая стоимость. Наверное, именно поэтому наш «раллийный» автомобиль до сих пор выполняет роль простой машины на каждый день, а не очередного экспоната в коллекции европейского миллионера. Кстати, Skoda 100 — первая модель чешской марки, произведенная в количестве более 1 миллиона экземпляров.

Управлять Skoda 100 L не сложнее, чем любым другим автомобилем производства конца 20-го века. Здесь современная четырехступенчатая трансмиссия с синхронизаторами, удобное управление основными системами вроде работы стеклоочистителей или фар, хорошая обзорность. Правда, в дождь лобовое стекло сильно запотевает, и его приходится изнутри протирать тряпочкой или ладошкой. Впрочем, если учитывать год производства седана и его стоимость, волей-неволей к таким «мелочам» начинаешь относиться как к неотъемлемой части образа автомобиля.

Конечно, Skoda 100 L не является самым комфортным, быстрым и удобным автомобилем. Например, человек ростом выше 190 см и весом более 100 кг за рулем уже вряд ли поместится. Передняя часть машины едет мимо поворота, потому что задняя часть нагружена двигателем и трансмиссией. Приходится самого тяжелого человека всегда сажать на переднее пассажирское сиденье. Именно так мы и делали, поэтому Skoda 100 L управлялась великолепно, ведь развесовка получалась близкой к идеальному соотношению 50 на 50.

Однако тяжелые люди в автомобиле с литровым двигателем мощностью всего 62 л. с. являются серьезной проблемой, ведь Skoda 100 L в таком положении может ехать только в режиме «газ в пол», чего, впрочем, в большинстве случаев хватает для движения в потоке по загородной трассе. Но если дорога пошла в гору, то пиши пропало.

Приходится прямо на ходу «выкидывать» одного из пассажиров или избавляться от немногочисленного багажа, который помещается в небольшое подкапотное пространство.

Николай Назайкинский/«Газета.Ru»

Хорошо, что в ретро-ралли важна не скорость, а техническая исправность автомобиля и точность «взятия» контрольных точек, а с этим не возникло никаких проблем практически у всех участников соревнований, за исключением порванного тросика сцепления на одной из Skoda Octavia первого поколения. Проехать без перерыва в течение одного дня около 300 километров, включая горные серпантины, скоростные шоссе и загруженные дороги в населенных пунктах для машин, некоторые из которых выпущены более 50 лет назад, — признак высокой надежности автомобилей Skoda и их пригодности к ежедневной эксплуатации, несмотря на почтенный возраст.

Еще более почтенным выглядит возраст 112 лет — именно столько лет назад чешской компанией был выпущен первый автомобиль Voiturette Type A.

Производство быстро набирало ход, машины под брендом Laurin & Klement (с 1925 года — Skoda) экспортировались в Великобританию, Японию, Германию, Россию и даже Новую Зеландию. На нашу страну, кстати, приходилось до трети выпущенных в Младе-Болеславе автомобилей.

После Второй мировой войны Skoda начала выпускать модель 1200, которая быстро завоевала популярность. Затем было налажено производство Octavia, Felicia, Tudor, Spartak, микроавтобуса 1203 и модели Skoda 1000 MB, которая практически полностью легла в основу того автомобиля, на котором мы сейчас наслаждаемся осенней Чехией. Именно после Skoda 1000 MB, Skoda 100 L и ее модификаций вроде Skoda 110, Skoda 120 на свет появилась модель, которая изменила все, — Skoda Favorit. Успех Skoda в конце 1980-х годов привлек к себе много потенциальных инвесторов, которым в итоге стал Volkswagen.

Petr Homolka/Skoda

Сейчас автомобили Skoda продаются во всем мире. Прямо как в 1970-х годах, приоритетом в проектировании автомобилей Skoda до сих пор является их практическая составляющая, однако дизайном ради этого в Чехии больше не жертвуют.

Тем временем на автомобиле Skoda 100 L, минуя красивые чешские особняки и замки, мы успешно добрались до финиша, где по очкам лишь немного уступили двум лидерам, заняв в итоге почетное третье место из всех стартовавших экипажей. Но самое главное, после целого дня, проведенного в машине 1973 года выпуска, не было и намека на усталость.