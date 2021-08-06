«Слава богу, что людей не придавило»: кадры с места обрушения в Красноярске
На проспекте 60 лет образования СССР в Красноярске после ливня рухнула подпорная бетонная стена около многоэтажного дома, под завалами оказались пять автомобилей. Люди не пострадали. Местные власти заявили, что июньская проверка показала ненадлежащее состояние стены. Владельцам участков, на которых она расположена, направили уведомления, чтобы те ограничили доступ к аварийной территории.
Стена служит подпоркой насыпи, на которой стоит жилой дом. Местные жители сообщали, что трещины на ней появились еще год назад. В причинах произошедшего предстоит разобраться прокуратуре, которая уже начала проверку. Как пишут в соцсетях пользователи из Красноярска, только по счастливой случайности в машинах не было людей. Другие сообщают, что рядом с местом происшествия висело бумажное объявление с просьбой парковаться в нескольких метрах от стены.
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