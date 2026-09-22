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Автомобили

Пострадали 19 человек в ДТП с автобусом в Самарской области

В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали 19 человек
Telegram-канал РЕН ТВ|Новости

Под Тольятти в Самарской области автобус с людьми врезался в отбойник. Об этом сообщило ТАСС.

«Количество пострадавших в ДТП с автобусом под Тольятти в Самарской области выросло до 19, в больницах находятся 5 человек», — говорится в публикации.

Накануне стали известны подробности этой аварии. ДТП произошло на трассе М-5 «Урал». По данным ведомства, всего в салоне находились 20 человек. Автобус следовал по маршруту Тольятти — Жигулевск. На размещенных в сети кадрах видно, что на место прибыли спасатели, которые помогают пострадавшим. Сообщалось, что в аварии травмы получили 16 человек.

До этого в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием микроавтобуса и двух легковушек. В интернете опубликовали кадры с места аварии. Лкговые автомобили получили серьезные повреждения: у них смята передняя часть кузова и выбиты стекла. Микроавтобус съехал в кювет. На его корпусе заметна надпись «ДЕТИ».

Ранее сообщалось о ДТП в Карелии: фура протаранила микроавтобус с детьми, семь человек попали в больницу.

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