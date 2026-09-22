Названы три бюджетных автомобиля с самыми дешевыми запчастями и ТО

Наиболее доступными в обслуживании в гарантийный период являются три модели Lada: Granta с 8-клапанным мотором, Niva Legend, а также Largus в кузовах универсал и фургон. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по сервису сети дилерских центров «Прагматика» Александр Кулаков.

Самыми дешевыми в обслуживании эксперт назвал Niva Legend и Granta. Начальная стоимость одного планового техобслуживания без учета расходников составляет: для Lada Granta — от 10,8 тыс. рублей при регламенте раз в 15 тыс. км; для Lada Niva Legend — от 9,2 тыс. рублей при заезде в сервис раз в 10 тыс. км; для Lada Largus — от 13,6 тыс. рублей с интервалом 15 тыс. км.

В качестве примера цен на запчасти Кулаков привел стоимость передних тормозных колодок. Рекомендованная розничная цена для Niva Legend составляет 1,4 тыс. рублей, для Granta — 2,3 тыс. рублей, для Largus — 2,4 тыс. рублей.

Таким образом, наиболее бюджетным вариантом как по техобслуживанию, так и по запчастям выглядит Lada Niva Legend.

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