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Автомобили

Стало известно, сколько новых моделей автомобилей появилось на рынке РФ в августе

В августе на российский авторынок вышло 16 новых моделей
Esteo

По данным экспертов агентства «Автостат» и Объединенной Лизинговой Ассоциации (ОЛА), в последний месяц лета на отечественном рынке автотранспорта дебютировали 16 новинок. Из них 11 — легковые автомобили, 4 — грузовые и 1 — автобус. Для сравнения, в июле на учет было поставлено лишь 6 новых легковых машин, 1 легкий коммерческий транспорт и 4 грузовика.

Среди легковых новинок большинство — 7 моделей — пришлось на популярный сегмент SUV. Это внедорожники ESTEO Exlantix ET8 и ESTEO V27, а также кроссоверы ESTEO Exlantix ET, Geely EX5 EM-R, IM LS9, Umo 8 и Voyah Taishan X8. Компанию им составили пикап BYD Shark 6, спорткар Ferrari F80, хэтчбек Nio Firefly и седан TENET A8.

В сегменте грузовых автомобилей список пополнили среднетоннажные Brock M4L, Yanshi 10 и FAW CA1082, а также четырехосный КАМАЗ 65958. Единственным новым автобусом стал междугородний Yutong ZK6137H.

До этого стало известно, что обновленный кроссовер Avatr 11 появился у дилеров в России.

Ранее стало известно, сколько автомобильных новинок появилось в России в июле.

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