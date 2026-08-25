Россиянка приехала в Таиланд и через сутки попала в реанимацию после ДТП на байке

В Таиланде россиянка попала в ДТП на байке и не выжила

39-летняя Алена из Братска прилетела в Паттайю, чтобы трудоустроиться в местное туристическое агентство, но уже на следующий день после оформления документов, 22 августа, женщина попала в серьезное ДТП на мотоцикле. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным источника, основной удар пришелся на правую часть головы. У пострадавшей образовалась опухоль, также врачи диагностировали черепно-мозговую травму. В бессознательном состоянии россиянку экстренно госпитализировали в реанимацию госпиталя «Паттайя Сити».

Состояние пациентки стремительно ухудшалось: вскоре у нее перестали реагировать на свет зрачки. Медики запретили транспортировку в другую клинику и сообщили родственникам, что пациентку планируют отключать от аппарата ИВЛ. Сложность заключалась в том, что медицинская страховка Алены была на стадии оформления.

23 августа в Таиланд прибыла младшая сестра женщины, а на следующий день она подписала согласие на отключение аппарата жизнеобеспечения. Как рассказали близкие, семья неоднократно отдыхала в Таиланде, и Алена искренне полюбила эту страну, поэтому и решила попробовать найти там работу.

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