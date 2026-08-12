Врачи рассказали о состоянии PR-директора «Москвички», которую сбил грузовик

В Москве врачи подтвердили, что PR-директор «Москвички» еще находится в реанимации

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Пиар-директор журнала «Москвичка» Екатерина Чаковская, госпитализированная накануне после наезда грузового автомобиля, по-прежнему находится в реанимации. Об сообщили РИА Новости со ссылкой на комментарий Боткинской больнице.

По данным медучреждения, утром состояние 26-летней девушки оценивается как тяжелое. При этом отмечается положительная динамика: пациентка дышит самостоятельно, без подключения к аппарату ИВЛ.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло днем 11 августа на нерегулируемом пешеходном переходе в районе Ходынской улицы. По предварительным данным, водитель грузовика сбил на женщину и скрылся с места аварии. Екатерину Чаковскую доставили в Боткинскую больницу, где диагностировали перелом основания черепа и множественные ушибы.

Вечером во вторник пострадавшая пришла в сознание. Столичная прокуратура проводит проверку по факту случившегося, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее в «Москвичке» раскрыли подробности ДТП, где пострадала PR-директор журнала.