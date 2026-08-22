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Автомобили

Появились кадры легковушки, полыхающей на западе Москвы после ДТП

В Москве легковой автомобиль врезался в дерево и загорелся

На западе столицы после аварии загорелся легковой автомобиль. Кадры с места происшествия публикует Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, примерно в 22:30 машина на полной скорости врезалась в дерево на проспекте Вернадского, а потом вспыхнула. Очевидцы слышали похожий на взрыв звук, а после аварии почувствовали запах гари.

До этого в Оренбургской области произошло ДТП с возгоранием. После столкновения у поселка Красногвардеец Lada Priora и «Газель» с прицепом полностью сгорели.

На кадрах очевидцев пламя охватило несколько машин, черные клубы дыма поднимались в воздух. Кроме того, в момент аварии один из автомобилей упал на крышу, после того как вылетел в кювет. В результате произошедшего один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще двое пострадали. Правоохранители начали устанавливать все обстоятельства случившегося.

Ранее пьяные безбилетники напали на водителя автобуса.

 
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