Появились кадры легковушки, полыхающей на западе Москвы после ДТП

На западе столицы после аварии загорелся легковой автомобиль. Кадры с места происшествия публикует Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, примерно в 22:30 машина на полной скорости врезалась в дерево на проспекте Вернадского, а потом вспыхнула. Очевидцы слышали похожий на взрыв звук, а после аварии почувствовали запах гари.

До этого в Оренбургской области произошло ДТП с возгоранием. После столкновения у поселка Красногвардеец Lada Priora и «Газель» с прицепом полностью сгорели.

На кадрах очевидцев пламя охватило несколько машин, черные клубы дыма поднимались в воздух. Кроме того, в момент аварии один из автомобилей упал на крышу, после того как вылетел в кювет. В результате произошедшего один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще двое пострадали. Правоохранители начали устанавливать все обстоятельства случившегося.

Ранее пьяные безбилетники напали на водителя автобуса.