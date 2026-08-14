Кроссовер от Land Rover и Chery поступил в продажу

В Китае начали продавать кроссовер Freelander от Land Rover и Chery

Кроссовер Freelander 8, выпуск которого налажен на совместном предприятии компаний Jaguar Land Rover и Chery, поступил в продажу в Китае. Об этом сообщает Autohome.

Автомобиль предлагается по цене 340-450 тыс. юаней (₽4,2-5,6 млн). Он построен на модульной платформе и предлагается в пятиместном и шестиместном исполнении. Длина машины — 5118 мм, колесная база — 3040 мм. Freelander 8 оснащается гибридной установкой на базе 1,5-литрового бензинового турбомотора на 115 л.с., который работает в режиме генератора.

Два электродвигателя выдают суммарно 830 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с. В стандартное оснащение входят блокировки трех дифференциалов, пневмоподвеска с изменяемым клиренсом и подруливающая задняя ось.

Ранее сообщалось, какие новые автомобили поступят в продажу в России до конца 2026 года.