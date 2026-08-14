Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Автомобили

Кроссовер от Land Rover и Chery поступил в продажу

В Китае начали продавать кроссовер Freelander от Land Rover и Chery
Land Rover

Кроссовер Freelander 8, выпуск которого налажен на совместном предприятии компаний Jaguar Land Rover и Chery, поступил в продажу в Китае. Об этом сообщает Autohome.

Автомобиль предлагается по цене 340-450 тыс. юаней (₽4,2-5,6 млн). Он построен на модульной платформе и предлагается в пятиместном и шестиместном исполнении. Длина машины — 5118 мм, колесная база — 3040 мм. Freelander 8 оснащается гибридной установкой на базе 1,5-литрового бензинового турбомотора на 115 л.с., который работает в режиме генератора.

Два электродвигателя выдают суммарно 830 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с. В стандартное оснащение входят блокировки трех дифференциалов, пневмоподвеска с изменяемым клиренсом и подруливающая задняя ось.

Ранее сообщалось, какие новые автомобили поступят в продажу в России до конца 2026 года.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 14 августа. Судьба переговоров по Украине, обыски на «Горбушке» и наказание за песню
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!