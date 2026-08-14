Занятость в автопроме Германии упала до минимума с 2005 года

Занятость в автомобилестроительном секторе Германии упала до минимума за 20 лет

Число сотрудников, занятых в автомобилестроительном секторе Германии, упало до минимума с 2005 года. Об этом пишет Destatis.

Отмечается, что в немецком автопроме на конец июня работали 691,5 тыс. человек. За 12 месяцев сектор потерял 42,3 тыс. рабочих мест, или 5,8% от общего числа.

Автомобильная отрасль является второй по числу рабочих мест в Германии, уступая только машиностроению (более 900 тыс. сотрудников).

В частности, в июне глава Volkswagen Оливер Блюме подтвердил курс на жесткую экономию и планы по сокращению 50 тыс. сотрудников к 2030 году. Концерн также намерен сократить производство на европейских заводах еще на 500 тыс. автомобилей в дополнение к уже реализуемому сокращению на 1 млн машин к 2028 году.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Ранее сообщалось, что Volkswagen остановит производство на четырех заводах в ФРГ из-за кризиса.