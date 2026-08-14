Житель Дагестана откусил часть уха другу после ссоры в автомобиле

В Дагестане пассажир прокусил водителю ухо после ссоры в автомобиле

В Дагестане 25-летний мужчина поссорился с другом во время поездки в автомобиле и прокусил ему ухо. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского МВД. Инцидент произошел вечером 10 августа в Кизилюртовском районе.

«Полицейскими установлено, что оба фигуранта - друзья, между которыми во время поездки в автомашине возникла словесная перепалка. Чтобы выяснить отношения, они остановились на обочине дороги, однако произошла драка», — отмечается в сообщении.

В ходе потасовки один из дерущихся прокусил оппоненту ухо. Затем пострадавший отвез своего обидчика домой, но спустя два дня был вынужден обратиться в больницу, когда не смог терпеть боль. В результате нападавшего задержала полиция. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Telegram-канал «112» уточняет, что 20-летний нападавший откусил 25-летнему оппоненту часть уха.

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