В России появится обновленный кроссовер JAC JS6

Модельный ряд марки JAC на российском рынке в 2027 году может пополниться обновленным кроссовером JS6. Об этом сообщает Telegram-канал «Китайские автомобили».

По словам представителей компании, для запуска автомобиля необходимо просчитать бизнес-модель и найти в России сборочную площадку, где можно будет организовать производство этой модели. Таким образом, речь идет не о прямом импорте, а о локализации сборки.

На родине модели, в Китае, автомобиль известен под названием Sehol QX. Его габариты остались без изменений и составляют 4605 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1700 мм в высоту при колесной базе 2720 мм. Техническая начинка представлена турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 184 лошадиные силы в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Внешне обновленная версия практически не отличается от предшественника, однако гибридная модификация PHEV получила иной дизайн.

При этом в представительстве JAC опровергли появление новых седанов в российской линейке в обозримом будущем. Все усилия бренда сейчас сосредоточены на кроссоверах.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось, какие новые автомобили поступят в продажу в России до конца 2026 года.