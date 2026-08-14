Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Автомобили

В России появится обновленный кроссовер JAC JS6

Обновленный JAC JS6 появится в России в 2027 году
JAC

Модельный ряд марки JAC на российском рынке в 2027 году может пополниться обновленным кроссовером JS6. Об этом сообщает Telegram-канал «Китайские автомобили».

По словам представителей компании, для запуска автомобиля необходимо просчитать бизнес-модель и найти в России сборочную площадку, где можно будет организовать производство этой модели. Таким образом, речь идет не о прямом импорте, а о локализации сборки.

На родине модели, в Китае, автомобиль известен под названием Sehol QX. Его габариты остались без изменений и составляют 4605 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1700 мм в высоту при колесной базе 2720 мм. Техническая начинка представлена турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 184 лошадиные силы в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Внешне обновленная версия практически не отличается от предшественника, однако гибридная модификация PHEV получила иной дизайн.

При этом в представительстве JAC опровергли появление новых седанов в российской линейке в обозримом будущем. Все усилия бренда сейчас сосредоточены на кроссоверах.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось, какие новые автомобили поступят в продажу в России до конца 2026 года.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
На что обратить внимание в договоре на платное обучение, чтобы не остаться без денег и диплома? Отвечает юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!