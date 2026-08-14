Россиян предупредили о новой схеме мошенничества при покупке авто из Европы

Кибермошенники начали использовать реальные договоры и реквизиты компаний, предлагая купить подержанные автомобили из Европы. Об этом ТАСС сообщили в ИБ-компании UserGate uFactor.

Главное новшество заключается в том, что мошенники перестали избегать проверок. В диалогах с потенциальными жертвами они сами предлагают проверить ИНН, ОГРН и КПП компании, показать договор независимому юристу и даже оплатить через кассу банка с получением официального платежного поручения. Проверка компании больше не разрушает мошенническую легенду — она заранее встроена в сценарий обмана.

Действуют аферисты через социальные сети, предлагая купить пригнанный из Европы автомобиль с отличными характеристиками по цене ниже рыночной. При этом машина якобы находится на «таможенной площадке» на границе Литвы и Белоруссии, что объясняет её отсутствие у продавца. Клиенту могут прислать договор с реквизитами действующего юридического лица, но это не подтверждает, что конкретный автомобиль существует, а получатель денег имеет отношение к его продаже.

Особую опасность представляет компрометация ресурсов настоящих автосалонов. Мошенники взламывают корпоративную почту, CRM-системы, сайты и аккаунты, после чего сообщения приходят уже с реального корпоративного адреса известной компании. Также активно используются сайты-клоны, продвигаемые в поисковой выдаче, и каналы в мессенджерах с накрученными или ранее угнанными подписчиками.

Эксперты предупреждают: наличие договора с реквизитами реального юрлица или предложение оплатить через банк больше не являются гарантией безопасной сделки. Покупателям рекомендуется критически относиться к слишком выгодным предложениям и проверять не только документы компании, но и факт наличия самого автомобиля.

До этого стало известно, что мошенники начали создавать поддельные приложения с информацией о ценах на бензин и очередях на заправках, после его установки они получают доступ к телефону и банковским картам жертвы.

Ранее сообщалось, что в МВД предупредили о новой схеме мошенничества с топливными картами.