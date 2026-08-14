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Проблемы с бензином в России
Автомобили

Автопутешественники пожаловались на треснувшие панорамные крыши китайских кроссоверов

Mash: панорамные крыши китайских кроссоверов массово трескаются на юге России
Telegram-канал Mash

Автопутешественники, вернувшиеся с юга, массово обращаются в сервисные центры с жалобами на китайские кроссоверы, сообщает Mash. Главная проблема — панорамные крыши, которые не выдержали интенсивного солнечного нагрева в условиях отечественного юга.

По данным Mash, в конце июля — начале августа сразу несколько популярных моделей, включая Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max, Jetour Dashing и Changan CS55 Plus, получили повреждения. Владельцы утверждают, что автомобили стояли под прямыми солнечными лучами в Ставрополье, Краснодарском крае, Крыму и других регионах, после чего стеклянные панорамные крыши либо треснули, либо лопнули.

Однако самой серьезной проблемой для автовладельцев стал отказ страховых компаний. Страховщики не признают повреждения от солнца страховым случаем и отказываются выплачивать компенсацию. В результате владельцам приходится самостоятельно выкладывать от 30 до 200 тыс. рублей на ремонт в дополнение к уже потраченным средствам на топливо и отдых.

Ранее сообщалось, что китайские автомобили в России массово выходят из строя из-за бензина Евро-2.

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