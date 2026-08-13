В Подмосковье таксист сбежал от пассажира, который попытался его задушить и угнать машину

В Подмосковье пассажир пытался задушить таксиста и угнать его автомобиль

В Сергиево-Посадском городском округе полиция задержала 20-летнего местного жителя, который в нетрезвом состоянии напал на водителя такси и угнал автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным правоохранителей, во время поездки пассажир угрожал таксисту физической расправой. В какой-то момент злоумышленник накинул ремень безопасности на шею водителя и попытался его задушить. Водителю удалось освободиться и покинуть салон автомобиля.

Оставшись в машине один, дебошир принялся громить салон стоимостью более миллиона рублей. Злоумышленник разбил экран мультимедиа, сломал подрулевой переключатель стеклоочистителей и вырвал зеркало заднего вида. Выйдя на улицу, он металлическим предметом исчеркал кузов автомобиля, повредил боковое зеркало и оторвал государственный регистрационный знак.

После погрома подозреваемый сел за руль и попытался скрыться с места происшествия, однако далеко уехать ему не удалось — вскоре двигатель такси заглох. Тут же подъехавшие патрульные Госавтоинспекции задержали нарушителя.

В отношении молодого человека следователи возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ — ч. 1 ст. 166 («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») и ст. 213 («Хулиганство»).

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