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Проблемы с бензином в России
Автомобили

В России появится седан Changan Eado Max

Новый седан Changan Eado Max выйдет на российский рынок
Changan

Автобренд Changan готовит к запуску на российском рынке седан Eado Max, который также известен под названиями Uni-L или Lamore. Об этом сообщает «Авто.ру». В Changan затруднились назвать сроки запуска модели в РФ.

На модель оформили сертификат соответствия, необходимый для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

В сертификате указано, что автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем. На китайском рынке модель предлагается с турбомотором мощностью 192 л.с. (310 Нм), семиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Разгон до 100 км/ч занимает 8 секунд, расход топлива — 6,2 л на 100 км. Цена в Китае — 87,9–99,9 тыс. юаней (1,07–1,22 млн рублей).

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее стало известно, что продажи нового российского кроссовера Tenet T9 начнутся совсем скоро.

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