Стало известно, когда начнутся продажи нового российского кроссовера Tenet T9

Российский автомобильный производитель Tenet объявил о скором начале продаж нового флагманского кроссовера T9, который пополнит линейку семейных автомобилей. Как сообщили в пресс-службе марки, старт реализации модели запланирован на осень 2026 года. Производство автомобиля полного цикла будет организовано на площадке завода холдинга «АГР» в Калужской области.

Новинка будет предлагаться в трёх вариантах оснащения. Под капотом у Tenet T9 — 2-литровый турбированный двигатель мощностью 245 лошадиных сил, работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Габариты кроссовера составляют 4 810 мм в длину, 1 925 мм в ширину и 1 741 мм в высоту, колёсная база равна 2 800 мм, а дорожный просвет — 200 мм.

Автомобиль будет доступен в пяти- и семиместной версиях, объём багажника в зависимости от конфигурации может достигать 2 150 литров. Более детальная информация о ценах и комплектациях будет обнародована позже.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось о старте продаж нового кроссовера Esteo в России за 8 млн рублей.