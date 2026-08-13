В Краснодаре женщина сбила ребенка с ДЦП, не признала вину и отказала в помощи

В Краснодаре женщина сбила ребенка с ДЦП и не признала вину

В Краснодаре на пешеходном переходе водительница автомобиля Toyota сбила 6-летнюю девочку, которая переходила дорогу вместе с матерью. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

На видео попал момент ДТП. На опубликованных кадрах видно, как белый автомобиль сначала пропускает пешеходов, затем резко поворачивает и сбивает их. Матери удалось отскочить, а девочка оказалась под машиной. В своих объяснениях женщина, находившаяся за рулем, заявила, что не видела людей на переходе и, возможно, перепутала педали.

Девочка, родившаяся с ДЦП, оказалась под колесами машины и получила тяжелые травмы. Малышка выжила, но до сих пор не восстановилась и пропустила начало учебного года.

Виновница аварии не оказывает семье пострадавшей никакой помощи и не признает свою вину. После огласки истории в соцсетях неравнодушные люди за сутки собрали более 8 миллионов рублей на реабилитацию ребенка. Судебное разбирательство продолжается.

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