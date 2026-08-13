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Автомобили

Видео: ветер обрушил крышу дома на автомобили в Башкирии

В Башкирии на видео попало, как ветер обрушил на автомобили крышу дома

В Белебее (Башкортостан) сильный ветер сбросил кровлю с дома на припаркованные автомобили. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Видеодозор».

«Сильный ветер сорвал крышу с дома и отправил ее в свободный полет. Конструкция металась из стороны в сторону по двору, заставляя автовладельцев поволноваться», — отмечается в публикации.

Водитель одного из автомобилей, оказавшихся на пути конструкции, смог быстро завести свою машину и уехать. Затем сорванная кровля накрыла припаркованную машину, у которой сработала сигнализация. Также металлические листы с ребрами жесткости перекрыли выход из подъезда.

До этого сообщалось, что в Татарстане ветер повалил десятки деревьев и сорвал кровли домов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ветер повалил десятки деревьев и сорвал кровли домов.

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