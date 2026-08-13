Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Автомобили

«Лежал и кровью харкал»: люди в масках заблокировали авто, похитили и избили пассажиров

В Свердловской области неизвестные похитили и избили пассажиров автомобиля

В Свердловской области группа неизвестных заблокировала автомобиль, похитила, увезла в лес и избила его пассажиров. Об этом сообщил Telegram-канал E1.ru.

«Избивали каждого по всему телу — я лежал и кровью харкал. Я слышал, что кого-то отводили в лес, били там и разрезали штаны ножом», — рассказал пострадавший.

Инцидент, происшедший вечером 11 августа в Березовском, попал на видео. На кадрах видно, как несколько автомобилей блокируют черную машину на выезде со двора. Из белого автомобиля и машины, стоявшей следом, выходят не менее шести человек в черной одежде и масках.

Они открывают двери заблокированного автомобиля, вытаскивают водителя и пассажира, валят их на землю, а затем под руки усаживают в белую машину и уезжают. Черный автомобиль остается стоять на месте.

По словам пострадавших, нападавшие представились сотрудниками ФСБ. Однако позже выяснилось, что к произошедшему причастны члены движения «Русская община». Потерпевшие разглядели их нашивки и узнали некоторых без масок.

Жертвы рассказали, что приехали на встречу с товарищем, но не успели выйти из машин, как их окружили. Нападающие догнали их автомобиль, взяли в «коробочку», вытащили и затолкали в салон. Затем всех вывезли в лесопарковую зону, где избивали по ногам, ребрам и голове, заставляли смотреть в пол и выкрикивали оскорбления, в том числе с намеком на национальную принадлежность. После избиения их отпустили, и они обратились в полицию.

В ОМВД России «Березовский» подтвердили, что по данному факту проводится проверка. Представители «Русской общины» от комментариев воздерживаются .

Ранее сообщалось о подозрении неизвестной Honda в ДТП с участием Lamborghini сына главы «Русской медной компании».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!