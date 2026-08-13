«Лежал и кровью харкал»: люди в масках заблокировали авто, похитили и избили пассажиров

В Свердловской области группа неизвестных заблокировала автомобиль, похитила, увезла в лес и избила его пассажиров. Об этом сообщил Telegram-канал E1.ru.

«Избивали каждого по всему телу — я лежал и кровью харкал. Я слышал, что кого-то отводили в лес, били там и разрезали штаны ножом», — рассказал пострадавший.

Инцидент, происшедший вечером 11 августа в Березовском, попал на видео. На кадрах видно, как несколько автомобилей блокируют черную машину на выезде со двора. Из белого автомобиля и машины, стоявшей следом, выходят не менее шести человек в черной одежде и масках.

Они открывают двери заблокированного автомобиля, вытаскивают водителя и пассажира, валят их на землю, а затем под руки усаживают в белую машину и уезжают. Черный автомобиль остается стоять на месте.

По словам пострадавших, нападавшие представились сотрудниками ФСБ. Однако позже выяснилось, что к произошедшему причастны члены движения «Русская община». Потерпевшие разглядели их нашивки и узнали некоторых без масок.

Жертвы рассказали, что приехали на встречу с товарищем, но не успели выйти из машин, как их окружили. Нападающие догнали их автомобиль, взяли в «коробочку», вытащили и затолкали в салон. Затем всех вывезли в лесопарковую зону, где избивали по ногам, ребрам и голове, заставляли смотреть в пол и выкрикивали оскорбления, в том числе с намеком на национальную принадлежность. После избиения их отпустили, и они обратились в полицию.

В ОМВД России «Березовский» подтвердили, что по данному факту проводится проверка. Представители «Русской общины» от комментариев воздерживаются .

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