Автовладельцев предупредили о рисках при заправке бензином низких стандартов

Переход на топливо пониженных экологических стандартов и нестабильное качество бензина на заправках могут привести к ускоренному старению российского автопарка и росту расходов на ремонт, сообщил «Известиям» технический директор LYNXauto Андрей Бабушкин.

Длительная эксплуатация автомобилей на топливе низкого качества оказывает разрушительное воздействие на двигатели, рассчитанные под стандарты «Евро-5» и «Евро-6», отметил он.

Если залить три-пять баков бензина «Евро-2» или «Евро-3» в современный двигатель, критических последствий не будет. Однако при эксплуатации от полугода или пробеге свыше 10–15 тысяч километров негативный эффект станет заметным. В первую очередь пострадают система очистки отработанных газов, катализаторы и поршневая группа.

Бабушкин также отметил, что риски манипуляций со стороны АЗС, пытающихся продавать низкосортное топливо под видом «Евро-5», снижаются благодаря активности автовладельцев. Потребители могут сдать пробы топлива в лаборатории — например, в МИЦ ГСМ или Губкинский университет, а результаты оперативно попадают в СМИ и Telegram-каналы, что охлаждает пыл недобросовестных продавцов.

Напомним, правительство России разрешил до 1 июля 2027 года выпуск, обращение и ввоз в РФ бензина классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». В Минэнерго заявили, что АЗС обязаны наглядно информировать водителей о классе топлива, чтобы каждый мог сделать осознанный выбор.

Ранее сообщалось, сколько можно хранить бензин Евро-3 и дизтопливо в канистрах дома и на даче.