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9-летняя девочка потеряла сознание из-за ремня безопасности на трассе М-4 «Дон»

Под Ростовом девочка потеряла сознание из-за ремня безопасности, перетянувшего шею

В Ростовской области сотрудники Госавтоинспекции оказали экстренную помощь 9-летней девочке, которая потеряла сознание из-за ремня безопасности, передавившего ей шею. Об этом сообщило издание Privet-Rostov.ru.

Утром 9 августа на 931-м километре трассы М-4 «Дон» к инспекторам обратилась женщина. Она сказала, что у находившейся в ее автомобиле 9-летней девочки ремень безопасности пережал сонную артерию, и ребенок потерял сознание.

Полицейские организовали сопровождение машины до Центральной городской больницы Каменска-Шахтинского, включив проблесковые маячки и обеспечив безопасный проезд по загруженной трассе. В медучреждении девочке оперативно оказали необходимую помощь. Инспекторы также помогли женщине пройти обследование и оставались рядом, пока состояние ребенка не стабилизировалось.

Благодаря слаженным действиям дорожных полицейских девочка своевременно получила медицинскую помощь, угрозы ее жизни в настоящий момент нет.

Ранее в Ступино сотрудники ДПС помогли добраться до больницы мужчине, который случайно отрезал себе фаланги пальцев.

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