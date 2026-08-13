«Газель» протаранила бетонные блоки и снесла легковушку в Адлере

В Адлере «Газель» на скорости снесла бетонные блоки и влетела в в Адлере

В Адлере произошло ДТП с участием грузового транспорта. Об этом сообщил Telegram-канал «ТИПИЧНЫЙ СОЧИ».

Последствия инцидента попали на видео. На кадрах заметно, что грузовик въехал в задний бампер легкового автомобиля. От удара у легковушки смялась крышка багажника. Также заметно, что передняя часть кузова у автомобиля так же повреждена.

По данным источника, на улице Ленина, в районе поворота на Цитрусовую, водитель «Газели» протаранил бетонное ограждение. По инерции грузовик продолжил движение и влетел в рядом стоящий легковой автомобиль.

Один из бетонных блоков задел прохожего и травмировал его. О его состоянии ничего не сообщается. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

До этого в Екатеринбурге пострадавший ветеран СВО рассказал о том, как его сбил люксовый автомобиль Lamborghini. Он отметил, что все произошло очень быстро. Пострадавший не заметил автомобиль. Также он рассказал о полученных травмах и ожидаемых операциях.

Ранее сообщалось, что 13 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Татарстане.