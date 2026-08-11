Появилось видео с места ДТП с пассажирским автобусом в Татарстане

В Татарстане на видео попали последствия ДТП с пассажирским автобусом

В Алексеевском районе Татарстана столкнулись легковушка и пассажирский автобус. Об этом сообщили в Прокуратуре Татарстана.

Последствия инцидента попали на видео. На кадрах заметно, что автомобиль Peugeot получил серьезные повреждения. У него смята крышка капота и оторван передний бампер. Также заметно, что автобус съехал с проезжей части и врезался в ограждение. При этом по дороге разбросаны автомобильные детали.

По данным источника, для выяснения всех обстоятельств случившегося выезжал прокурор Алексеевского района Фаргат Шайхаттаров. По факту ДТП организована процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты на контроль районной прокуратурой. Также сообщается, что в результате аварии пострадали 13 человек.

До этого стали известны подробности ДТП. Водитель легкового автомобиля Peugeot нарушил правила проезда перекрёстка и не уступил дорогу рейсовому автобусу, который следовал по маршруту Чистополь — Казань. От сильного бокового столкновения автобус потерял управление, съехал с трассы и опрокинулся в кювет. В салоне в этот момент находились 17 пассажиров и водитель.

Ранее сообщалось о ДТП в Новосибирской области, где водитель автобуса получил переломы ног при столкновении с легковым автомобилем.