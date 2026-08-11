Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Автомобили

Появилось видео с места ДТП с пассажирским автобусом в Татарстане

В Татарстане на видео попали последствия ДТП с пассажирским автобусом

В Алексеевском районе Татарстана столкнулись легковушка и пассажирский автобус. Об этом сообщили в Прокуратуре Татарстана.

Последствия инцидента попали на видео. На кадрах заметно, что автомобиль Peugeot получил серьезные повреждения. У него смята крышка капота и оторван передний бампер. Также заметно, что автобус съехал с проезжей части и врезался в ограждение. При этом по дороге разбросаны автомобильные детали.

По данным источника, для выяснения всех обстоятельств случившегося выезжал прокурор Алексеевского района Фаргат Шайхаттаров. По факту ДТП организована процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты на контроль районной прокуратурой. Также сообщается, что в результате аварии пострадали 13 человек.

До этого стали известны подробности ДТП. Водитель легкового автомобиля Peugeot нарушил правила проезда перекрёстка и не уступил дорогу рейсовому автобусу, который следовал по маршруту ЧистопольКазань. От сильного бокового столкновения автобус потерял управление, съехал с трассы и опрокинулся в кювет. В салоне в этот момент находились 17 пассажиров и водитель.

Ранее сообщалось о ДТП в Новосибирской области, где водитель автобуса получил переломы ног при столкновении с легковым автомобилем.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как создать ТСЖ в многоквартирном доме? Инструкция для активных жильцов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!