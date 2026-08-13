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Автомобили

Мужчины обстреляли такси с девушками в Екатеринбурге после отказа знакомиться

В Екатеринбурге мужчины обстреляли такси с девушками после отказа в знакомстве
Shutterstock

В Екатеринбурге группа мужчин устроила погоню за такси и открыла стрельбу из травматического оружия после того, как девушки отказались с ними знакомиться. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, агрессивно настроенные мужчины предложили познакомиться девушкам, но получили отказ. После этого они начали преследовать такси, в котором уехали девушки. Водитель пытался защитить пассажирок, в ответ злоумышленники произвели несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону автомобиля.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

До этого на ЦКАД в Москве произошла массовая авария с участием шести машин. По словам очевидца, авария произошла следующим образом: в правой полосе трактор притормозил, чтобы пропустить пешеходов, из-за чего вся колонна машин начала сбавлять скорость. Однако один из автомобилей не справился с управлением — его занесло, и он зацепил несколько других машин. В итоге столкновение задело шесть транспортных средств. Также он добавил, что после инцидента движение на этом участке полностью парализовано.

Ранее очевидец поделился впечатлениями о массовой аварии на ЦКАД в Москве.

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