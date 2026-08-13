В Подмосковье во время зарядки сгорел электрокроссовер Lixiang L6 за 5 млн рублей

Электрокроссовер Lixiang за 5 млн рублей сгорел во время зарядки в Подмосковье

В коттеджном поселке под Щелково произошло возгорание электромобиля Lixiang L6, сообщает Shot. Инцидент случился во время зарядки автомобиля — владелец отсутствовал на месте происшествия.

Соседи заметили пожар после того, как их рабочий услышал хлопок и почувствовал запах гари. Самостоятельно потушить огонь не удалось — транспортное средство выгорело практически полностью за несколько секунд. В результате возгорания уничтожена вся подкапотная часть, в салоне выбиты окна, сгорели крыша, потолок, сиденья и передняя панель с приборной доской.

Предварительная причина — короткое замыкание, возможно, из-за того, что владелец не отключил зарядное устройство.

Автомобиль 2024 года выпуска был приобретен 10 месяцев назад у официального дилера. Стоимость покупки составила 4,7 млн рублей.

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