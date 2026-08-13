В России официально представили новый автобренд Tenet Plus

На российский рынок вышел новый автомобильный бренд Tenet Plus — совместный проект холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Публичный дебют марки состоялся в ходе презентации для журналистов, где были представлены две модели: компактный кроссовер L4 (сегмент С) и среднеразмерный L6 (сегмент С+). Об этом сообщает ТАСС.

Габариты L4 составляют 4505 мм в длину, 1820 мм в ширину и 1 635 мм в высоту при колесной базе 2700 мм. Радиус разворота — 10,55 м, что обеспечивает удобство парковки в городских условиях. Объем багажного отделения — от 458 до 1284 л., в салоне организован 31 отсек для хранения мелочей. В оснащение входят мультимедийный комплекс с 13,2-дюймовым экраном, шесть подушек безопасности и кузов, на 73,77% состоящий из высокопрочной стали.

Модель L6 имеет длину 4554 мм, ширину 1852 мм и высоту 1681 мм при колёсной базе 2700 мм. Дорожный просвет — 187 мм. Автомобиль оснащен 13,2-дюймовым дисплеем с разрешением 2K, процессором Snapdragon 8155, беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт и аудиосистемой Sony с восемью динамиками. В список оборудования также входят семь подушек безопасности, комплекс электронных ассистентов и система кругового обзора на 540 градусов.

На старте продаж L6 доступен в двух переднеприводных комплектациях с 1,5-литровым турбодвигателем (147 л.с.) и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. В компании сообщили, что до конца года появится полноприводная версия с мотором мощностью 150 л.с. (крутящий момент — 270 Н·м) в паре с семиступенчатой трансмиссией.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге наладили выпуск нового седана.