Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Автомобили

В Санкт-Петербурге наладили выпуск нового седана

Российская марка Tenet организовала производство бизнес-седана A8
АГР

На заводе холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург) стартовало производство полного цикла седана Tenet A8. Новая модель расширяет присутствие российской марки в нише бизнес-сегмента, отмечает пресс-служба холдинга «АГР».

Производство нового седана организовано по полному циклу — со сваркой, окраской и сборкой автомобилей. Габариты автомобиля составляют 4757 мм в длину, 1832 мм в ширину и 1469 мм в высоту, колесная база — 2770 мм.

В моторную гамму входят два бензиновых двигателя. Флагманский силовой агрегат объёмом 2,0 литра развивает 197 л. с. и 375 Н·м и работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Также предусмотрен 1,6-литровый двигатель мощностью 150 л. с., сочетающийся с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

До этого первый экземпляр ЗИЛ «Бычок» на шасси Mercedes-Benz выставили на продажу.

В 1995 году была произведена опытно-промышленная партия из 219 машин ЗИЛ-5301 «Бычок» на оригинальном шасси Mercedes-Benz T2. Сейчас одна из предсерийных машин выставлена на продажу.

Нынешний владелец планирует выручить за дизельный автомобиль 350 тыс. рублей. По уверениям продавца, пробег машины 1994 года выпуска составляет 300 тыс. км., уточняет издание.

Под капотом установлен 86-сильный дизельный мотор объемом 4,0 литра, с которым работает 5-ступенчатая «механика».

Ранее адвокат объяснил, что гаишники не могут штрафовать водителя без бумажной копии ОСАГО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!