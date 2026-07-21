В Санкт-Петербурге наладили выпуск нового седана

На заводе холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург) стартовало производство полного цикла седана Tenet A8. Новая модель расширяет присутствие российской марки в нише бизнес-сегмента, отмечает пресс-служба холдинга «АГР».

Производство нового седана организовано по полному циклу — со сваркой, окраской и сборкой автомобилей. Габариты автомобиля составляют 4757 мм в длину, 1832 мм в ширину и 1469 мм в высоту, колесная база — 2770 мм.

В моторную гамму входят два бензиновых двигателя. Флагманский силовой агрегат объёмом 2,0 литра развивает 197 л. с. и 375 Н·м и работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Также предусмотрен 1,6-литровый двигатель мощностью 150 л. с., сочетающийся с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

До этого первый экземпляр ЗИЛ «Бычок» на шасси Mercedes-Benz выставили на продажу.

В 1995 году была произведена опытно-промышленная партия из 219 машин ЗИЛ-5301 «Бычок» на оригинальном шасси Mercedes-Benz T2. Сейчас одна из предсерийных машин выставлена на продажу.

Нынешний владелец планирует выручить за дизельный автомобиль 350 тыс. рублей. По уверениям продавца, пробег машины 1994 года выпуска составляет 300 тыс. км., уточняет издание.

Под капотом установлен 86-сильный дизельный мотор объемом 4,0 литра, с которым работает 5-ступенчатая «механика».

Ранее адвокат объяснил, что гаишники не могут штрафовать водителя без бумажной копии ОСАГО.