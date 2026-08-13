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Автомобили

Россиян предупредили о взрыве автомобильных аккумуляторов при перезарядке

Автодом: «прикуривание» аккумулятора может стать причиной его взрыва
BLKstudio/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный аккумулятор (АКБ) может загореться и даже взорваться из-за его перезаряда или затрудненного газоотделения. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе группы компаний «Автодом».
 
«Перезаряд возникает из-за внутренней неисправности генератора, которая приводит к повышенному заряду. Электролит начинает кипеть, далее происходит внутреннее замыкание. Возможно оплавление и возгорание. При затрудненном газоотделении даже при стабильной работе генератора в аккумуляторе выделяются газы — водород и кислород. В случае невозможности газов выйти в атмосферу аккумулятор может изменить форму или даже лопнуть», — отметили в компании.
 
Кроме того, специалисты выделяют и другие факторы риска. Среди них — механические повреждения, короткое замыкание или неправильное «прикуривание» аккумулятора, что также может привести к возгоранию и взрыву. Опасность представляет и низкий уровень электролита: из-за этого происходит осыпание пластин, что ведет к короткому замыканию.
 
Чтобы избежать проблем с АКБ, в «Автодоме» советуют следить за электрооборудованием автомобиля. Подключать дополнительные источники потребления рекомендуется только через реле на профильных СТО. Во время техобслуживания необходимо проверять ток зарядки и ток утечки, очищать клеммы аккумулятора и следить за плотностью контактов силовых проводов. Важно не допускать оголения проводов, оплавления и плохого контакта.
 
Также в компании напомнили о необходимости регулярно контролировать уровень электролита и его плотность, своевременно заряжать аккумулятор и производить его замену при необходимости. Аккумулятор должен быть надежно закреплен в посадочном месте, чтобы исключить механические повреждения во время движения.

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