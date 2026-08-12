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Автомобили

Участником ДТП с Lamborghini в Екатеринбурге оказался бывший сотрудник полиции

В Екатеринбурге участником ДТП с Lamborghini оказался бывший полицейский
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За рулем Hyundai [ранее сообщалось об автомобиле Honda], задействованной в аварии с с Lamborghini, находился Зариф Х., ранее служивший в УМВД по Екатеринбургу в должности помощника оперативного дежурного в звании прапорщика. Об этом сообщило издание 66.ru.

По данным источника, водитель Lamborghini пытался избежать столкновения с Hyundai, который поворачивал налево со встречной полосы. Маневр привел к тому, что спорткар вылетел на тротуар и врезался в здание. В результате пострадали как минимум два человека. Один из них — ветеран СВО, был госпитализирован с переломом ребер, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.

Сообщается, что Зариф не прокомментировал происшествие, отказавшись говорить со СМИ. Он отключил телефон и удалил аккаунты в социальных сетях. Следователи начали проверку.

До этого стало известно, что владельцем спорткара Lamborghini Huracan, попавшего в ДТП в Екатеринбурге, оказался Давид Алтушкин — сын главы металлургического холдинга «Русская медная компания» Игоря Алтушкина.

Ранее появилось видео момента ДТП с сыном Алтушкина в Екатеринбурге.

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