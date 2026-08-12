Видео: Lexus во время дрифта боком снес пешеходов и скрылся

В Санкт-Петербурге на видео попало, как Lexus сбил пешеходов и скрылся с места ДТП

В Санкт-Петербурге водитель на элитном внедорожнике Lexus во время дрфта по проезжей части выехал за пределы дороги и сбил пешеходов. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент попал на камеру уличного видеорегистратора. На кадрах видно, что водитель Lexus, выполняя маневр с резким заносом, не справился с управлением: автомобиль ударил прохожих боковой частью кузова, после чего нарушитель, не остановившись, скрылся с места происшествия.

В результате наезда пострадал один человек. Очевидцы вызвали скорую, а запись с камер видеонаблюдения помогли оперативно установить марку и госномер беглеца.

Полицейским удалось быстро найти и задержать виновника ДТП. Как выяснилось, мужчина находился в состоянии опьянения. Теперь ему грозит не только крупный штраф: возбуждено уголовное дело по факту управления автомобилем в нетрезвом виде. Кроме того, решается вопрос о квалификации его действий по статье, касающейся угрозы безопасной эксплуатации транспорта.

В дополнение к уголовному преследованию на водителя составлено три протокола об административных правонарушениях. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что велосипедист пробил лобовое стекло машины в жестком ДТП в Петербурге.