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Зеленоградец бросил коктейль Молотова в проезжающие машины и попал на видео

На видео попал велосипедист, бросивший коктейль Молотова в машины в Зеленограде

В Зеленограде полицейские задержали 26-летнего велосипедиста, который бросил бутылку с зажигательной смесью в проезжающие автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, инцидент произошел на одной из улиц города. Злоумышленник на велосипеде метнул коктейль Молотова в сторону движущихся машин. Бутылка разбилась на дороге, жидкость моментально вспыхнула. К счастью, автомобили не пострадали и успели проехать дальше — бросок был совершен с опозданием.

О случившемся в полицию сообщил очевидец. Правоохранителям удалось оперативно установить и задержать подозреваемого. Им оказался местный житель 1999 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Ведётся следствие, устанавливаются мотивы противоправных действий.

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