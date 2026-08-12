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Автомобили

В Оренбургской области начали действовать новые правила заправки авто

В Оренбургской области ввели порядок заправки автомобилей «чет-нечет»
Константин Михальчевский/РИА Новости

В Оренбургской области ввели порядок заправки автомобилей «чет-нечет». Об этом сообщил в «Максе» глава региона Евгений Солнцев.

«Так, с 12:00 (10:00 мск) 12 августа на всех автозаправочных станциях региона действует новый порядок: отпуск топлива физическим лицам будет осуществляться по дням, в зависимости от номерных знаков ТС (четные, нечетные числа). Например, 12 августа заправить авто смогут те, чьи госномера оканчиваются на четную цифру, 13-го — на нечетную», — написал он.

Губернатор объяснил, что введение мер обусловлено атакой противника на промышленное предприятие региона, после которой изменилась логистика поставок топлива.

Накануне власти сообщали, что после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов произошел пожар на промышленном предприятии. По словам губернатора, дежурные средства противовоздушной обороны сбили восемь дронов над Оренбургской областью.

Солнцев отметил, что украинские силы продолжают попытки атаковать местные предприятия, и в связи с этим призвал жителей не снимать удары по объектам и их последствия.

Ранее упавший беспилотник спровоцировал пожар на предприятии в Тюменской области.

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