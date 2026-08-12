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Автомобили

ВС РФ разрешил конфисковывать автомобили у наркодилеров

Верховный суд РФ разрешил отбирать машины у наркоторговцев
Руслан Кривобок/РИА Новости

Верховный суд РФ признал законным изъятие автомобиля у осужденного за покушение на сбыт наркотиков, даже если машина не была специально оборудована тайниками для перевозки запрещенных веществ. Соответствующее решение опубликовано на сайте высшей судебной инстанции, сообщает ТАСС.

Как следует из материалов дела, житель Чувашии Алексей Краснов был осужден на 5 лет и 10 месяцев за покушение на сбыт гашиша. Он хранил расфасованные наркотики в своем автомобиле, припаркованном на стоянке, планируя в дальнейшем их продать. Суды первой и апелляционной инстанций отказались конфисковывать машину, посчитав, что она не может считаться орудием преступления, так как не имела специальных тайников.

Однако заместитель генпрокурора обжаловал это решение в Верховном суде, который встал на сторону обвинения. В постановлении указано, что автомобиль использовался для перевозки и хранения наркотиков, а значит, является средством совершения преступления и подлежит конфискации в соответствии с УК РФ. При этом Верховный суд отметил, что машина подлежит изъятию даже в том случае, если осужденный успел её продать после вынесения приговора. Данное решение создает прецедент, упрощающий процедуру изъятия транспортных средств у наркоторговцев.

Ранее Верховный суд вернул россиянину отобранные за пьяную езду брата права.

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