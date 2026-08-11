Lamborghini за 40 млн рублей влетел в жилой дом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге Lamborghini за 40 млн рублей врезался в жилой дом

В Екатеринбурге на улице Отрадной, 1, произошло ДТП с участием суперкара Lamborghini. Об этом сообщил Tlegram-канал «112».

Спорткар фиолетового цвета, стоимость которого оценивается в от 36 до 48 миллионов рублей, на полном ходу врезался в многоэтажный жилой дом.

Водитель суперкара получил травму головы — медики оказывают ему необходимую помощь на месте. В салоне автомобиля также находились двое несовершеннолетних. Очевидцы сообщают, что автомобиль сбил мужчину перед тем, как врезался в дом.

Сотрудники полиции уже организовали проверку по факту происшествия. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

До этого грузовик сбил пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую по нерегулируемом пешеходном переходе в центре Москвы. Девушку доставили в реанимацию Боткинской больницы. Как сообщают медики, у нее перелом основания черепа и множественные ушибы. Также водитель скрылся с места аварии.

Ранее в «Москвичке» раскрыли подробности ДТП, где пострадала PR-директор журнала.