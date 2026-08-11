Шесть человек пострадали в ДТП с несовершеннолетним водителем в Волгоградской области

В Волгоградской области в массовом ДТП пострадали шесть человек

В городе Урюпинске Волгоградской области произошло серьезное ДТП с участием BMW и автомобиля ВАЗ-21099. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Волгоградской области.

По предварительным данным, за рулем отечественного автомобиля находился 17-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения.

Вместе с друзьями молодой человек выполнял разворот на проезжей части, однако он не заметил и не пропустил иномарку, двигавшуюся по встречной полосе. Произошло жесткое столкновение, в результате которого ВАЗ получил серьезные повреждения.

В больницу были госпитализированы водитель и четверо пассажиров Lada среди которых двое 16-летних подростков. Состояние всех пятерых, находившихся в отечественном автомобиле, врачи оценивают как тяжелое. Водитель BMW обратился за медицинской помощью самостоятельно — его состояние уточняется.

Всего в результате аварии пострадали шесть человек. На месте работают сотрудники ГИБДД и бригады скорой помощи. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что четверо детей пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковушкой под Астраханью.