В Татарстане пассажирский автобус вылетел с дороги и упал в кювет, пострадали 10 человек

В Татарстане автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в результате ДТП

На трассе в Алексеевском муниципальном районе Татарстана произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. Об этом сообщило издание KazanFirst

По информации источников, близких к оперативным службам, водитель иномарки Peugeot не предоставил преимущество в движении автобусу, следовавшему по маршруту Чистополь — Казань.

От мощного бокового удара автобус съехал с проезжей части и опрокинулся в придорожный кювет. На момент аварии в салоне находились 17 пассажиров и водитель.

По предварительным данным медицинских служб, в результате столкновения пострадали 10 человек. Информация о характере и степени тяжести их травм в настоящее время уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и бригады скорой помощи. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Движение на участке трассы временно затруднено, организованы объездные пути.

До этого в Татарстане перевернулся автобус с 46 пассажирами.

Ранее сообщалось о происшествии в Ярославской области – там перевернулся экскурсионный автобус с детьми.