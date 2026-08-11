В России рекордно подорожал кроссовер KGM Korando

Кроссовер KGM Korando подорожал в России на 100 тысяч рублей

Корейский бренд KGM (экс-SsangYong) скорректировал ценовую политику на модель Korando в РФ. Базовые цены остались без изменений, однако размер прямой выгоды при покупке автомобилей 2025 года выпуска уменьшен на 100 тысяч рублей. Как сообщают «Автоновости дня» по результатам мониторинга прайс-листов KGM, изменения затронули все комплектации кроссовера.

В базовой переднеприводной версии «Сити» прямая выгода снижена с 350 до 250 тыс. рублей, итоговая цена — 3,14 млн рублей. В комплектациях «Оптимум» и «Оптимум 4х4» выгода уменьшилась до 160 тыс. рублей: стоимость составляет 3,64 млн и 3,84 млн рублей соответственно. Топовая версия «Премьер 4х4» предлагается с выгодой в 165 тыс. рублей и финальным ценником в 4,14 млн рублей.

Все версии Korando оснащаются 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 163 л.с., работающим в паре с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Привод — передний или полный (с подключаемой задней осью) в зависимости от комплектации.

Напомним, предыдущая корректировка цен у KGM состоялась в июне и коснулась рамного внедорожника Rexton — тогда прямые выгоды на него, напротив, увеличились на 600 тыс. рублей.

До конца 2026 года на российский рынок также выйдут обновленные версии кроссоверов KGM Torres и KGM Actyon с улучшенной эргономикой фар, обновленной мультимедиа и другими качественными изменениями.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее Geely повысила цены на четыре кроссовера в России.