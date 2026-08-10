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Автомобили

Подозрительный предмет обнаружили под автомобилем на юге Москвы

На юге Москвы под автомобилем обнаружили подозрительный предмет
Telegram-канал «Baza»

Саперы обнаружили и разминировали подозрительное устройство на юге Москвы направленным взрывом. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Очевидцы сообщают, что силовики использовали робота-сапера для проверки предмета, который достали из-под припаркованного автомобиля. Разрушений в результате подрыва устройства нет. На месте продолжают работать специалисты», — говорится в публикации.

До этого Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что территория вокруг автомобиля полностью оцеплена. Движение транспорта перекрыто на участке от дома №7, корпуса 5 до Братеевской улицы.

Полицейские также не пускают прохожих к месту. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов опрашивают посетителей находящейся рядом пиццерии — людей пока не выпускают из заведения.

По предварительным данным, автомобиль мог быть заминирован, однако официального подтверждения этой информации нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в коттедже рядом с местом взрыва Mercedes Ткачука собирали дроны.

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