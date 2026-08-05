В коттедже рядом с местом взрыва Mercedes Ткачука собирали дроны

На Урале в коттедже рядом с место взрыва автомобиля Ткачука собирали дроны

Предположительно, двухэтажный дом, возле которого был взорван автомобиль Mercedes, использовался как неофициальный офис предприятия по производству беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал «4 канал. Екатеринбург. Новости».

«Об этом стало известно нашему корреспонденту. Коттедж был неофициальным офисом. Местные говорят, что рядом обычно парковались десятки дорогих машин. Внутри работали айтишники», — говорится в публикации.

На опубликованных в сети кадрах видно, что по периметру дома на столбах развешаны камеры уличного видеонаблюдения.

До этого в Свердловской области в поселке Большой Исток произошел взрыв автомобиля Mercedes. В результате происшествия тяжело пострадал директор завода по производству дронов «Уралдронзавод» Владимир Ткачук. Также сообщается, что его водитель-охранник не выжил. Машина полностью сгорела.

Кроме того, появилась информация о том, что автомобиль взорвался из-за взрывного устройства.

Ранее представители директора «Уралдронзавода» подтвердили информацию о взрыве.