Видео: таксист помог Тимати завести эксклюзивный Ferrari F40 за 157 миллионов рублей

В Москве на видео попало, как таксист прикурил эксклюзивный Ferrari F40 Тимати

В Москве на АЗС таксист на Chery помог Тимати завести его люксовый автомобиль Ferrari F40. Об этом сообщило издание «Москва24».

На одной из автозаправочных станций в Москве произошел инцидент с участием рэпера Тимура Юнусова (известного как Тимати). Его автомобиль не запускался из-за разряженной аккумуляторной батареи.

Водитель такси, находившийся рядом, предложил помощь. Он подключил провода к своему автомобилю и выполнил «прикуривание», после чего двигатель машины Тимати заработал.

Артист продолжил движение. Другие детали случившегося не уточняются.

До этого рэпер Тимати рассказал, что купил редкий Ferrari F40. Модель выпущена тиражом чуть более 200 экземпляров. Ориентировочная стоимость машины в хорошем состоянии – от 2 млн долларов (более 157 млн рублей). В коллекции артиста также упоминаются Mercedes-Maybach S650 Pullman (65 млн рублей), Lamborghini Veneno (725 млн рублей) и Harley-Davidson Softail (около 3 млн рублей).

Ранее сообщалось, что Rolls-Royce блогера Лерчек останется под арестом.