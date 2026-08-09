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Автомобили

Актер Стас Румянцев принял роды в автомобиле в Панаме

В Панаме актер Стас Румянцев принял роды у жены в автомобиле по дороге в роддом

Российский актер Стас Румянцев принял роды у своей супруги, модели Алины, в машине по дороге роддом в Панаме. Об этом сообщил Telegram-канал «РЕН ТВ».

«Была пуповина на шее, подождал чуть-чуть и понял, что пуповину никак не сниму. Убедился, что дышит, и сказал: «Поехали дальше»», — рассказал Румянцев.

По данным источника, пара решила приехать Панаму из-за возможности родить в современной клинике с видом на океан. Но планы нарушила спешка: супруги не рассчитали время и не успели добраться до медицинского центра. В итоге ребенок появился прямо в салоне автомобиля.

Стас Румянцев, признался, что принимать роды ему было «чуть стремненько». Он испугался за жизнь новорожденного. Оказалось, что пуповина обвилась вокруг шеи, и актеру пришлось действовать быстро.

По его словам, он некоторое время пытался снять петлю, но понял, что сделать это невозможно. Тогда он убедился, что ребенок дышит, и продолжил путь в роддом. Несмотря на экстренную ситуацию, все завершилось благополучно.

Ранее сообщалось, что женщина родила ребенка прямо во время поездки в больницу на мотоцикле.

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