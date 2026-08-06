Пьяная пенсионерка-байкерша проехалась по улицам Башкирии и попала в руки полиции

В Башкирии сотрудники ГИБДД задержали 60-летнюю местную жительницу, которая каталась по селу Кузьминовка на мотоцикле, нарушая ПДД. Об этом сообщил Telegram-канале «112».

В ходе проверки выяснилось, что у транспортного средства не было страховки и регистрационных документов. Также полицейские с помощью алкотестера выяснили, что женщина была не трезва.

По данным источника, ее мотоцикл эвакуировали на специализированную стоянку. Пенсионерке грозит административная ответственность сразу по нескольким статьям.

До этого в Нижегородской области водительница сбила мотоциклиста и уехала с места аварии. Инцидент произошел в городе Сарове и попал на камеру видеорегистратора. На записи видно, как кроссовер Haval M6 выезжает с второстепенной дороги, не пропуская мотоцикл Honda, двигавшийся по главной. Байкер врезается в переднюю часть автомобиля и падает, а сам водитель мотоцикла отлетает в сторону. Женщина за рулем внедорожника на мгновение задерживает взгляд на лежащем человеке, затем переезжает через обломки пластика и покидает место происшествия.

Ранее стало известно, что в Арзамасе на видео попало, как байкер отлетел в жестком ДТП.