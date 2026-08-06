Видео: камнепад снес машину на дороге в Дагестане

В Дагестане на видео попало, как булыжник повредил автомобиль на дороге

В Дагестане на выезде из Ленинкента в сторону Буйнакска случился обвал и булыжник повредил автомобиль. Об этом сообщил Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН».

Последствия происшествия попали на видео. На кадрах заметно, что обвалившиеся камни мешают автомобилям свободно перемещаться по дороге. На трассе собирается пробка.

Также видно, что серый автомобиль получил серьезные повреждения. У него прогнулась крышка капота, треснуло стекло и повредился передний бампер. Рядом с автомобилем лежит булыжник.

Информации о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

До этого в Дагестане из-за проблем с дорогами местные жители вынуждены были транспортировать тяжелобольных на носилках десятки километров до ближайшей точки доступа к машинам скорой помощи. Очевидцы сняли на камеру, как группа людей переправляла больного через разрушенный мост.

Ранее сообщалось о жестком ДТП в Красноярском крае, где Lada Priora сложилась гармошкой.