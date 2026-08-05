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Автомобили

Видео: очевидцы услышали крик женщины после взрыва автомобиля Ткачука на Урале

На Урале очевидцы рассказали, что слышали крик женщины после взрыва авто Ткачука

В Свердловской области в поселке Большой Исток очевидцы рассказали, что слышали крик женщины после взрыва Mercedes Владимира Ткачука. Об этом сообщил Telegram-канал E1.ru.

«Я услышал крик женщин. Я понял, что что-то там... Не из-за машины же было кричать. Помочь никто не успел, потому что перекрыли все. Туда даже жильцов не пускали до самого вечера», — поделились свидетели.

До этого в поселке Большом Исток Свердловской области взорвался автомобиль директора завода по сборке дронов «Упырь» Владимира Ткачука. Он получил тяжелые травмы и был госпитализирован. По данным источника, Ткачук находится в реанимации, его состояние оценивается как критическое. При этом, как уточняется, находившийся за рулем охранник бизнесмена не выжил. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Также отмечается, что автомобиль взорвался из-за взрывного устройства, которое оказалось в автомобиле.

Ранее стали известны подробности подрыва авто гендиректора «Уландронзавода» в Екатеринбурге.

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