Появилось видео с места подрыва автомобиля Mercedes предпринимателя Владимира Ткачука

Кадры с месте взрыва автомобиля Mercedes-Benz предпринимателя Владимира Ткачука в Большом Истоке опубликовал Telegram-канал «E1.RU. Новости Екатеринбурга».

«Картина жуткая. Вокруг разбросаны части авто. Остатки сгоревших деталей, пепел и огнетушитель, видимо, которым пытались потушить пожар...» — сообщает канал.

Судя по видео, автомобиль увезли для проведения следственных действий.

По предварительным данным, водитель-охранник бизнесмена не выжил в результате происшествия. Обстоятельства взрыва выясняются. Официальных комментариев от правоохранительных органов и самого предприятия пока не поступало.

Telegram-канал «Повернутые на войне» подтвердил, что покушение было совершено на их администратора, генерального директора «Уралдронзавода» и создателя дронов «Упырь» Владимира Ткачука.

До этого был задержан мужчина, который стал виновником пожара на АЗС в Ростове-на-Дону. Им оказался 43-летний приезжий из Мелитополя. По словам мужчины, он приехал на заправку в Ростов-на-Дону с целью покупки топлива и перепродажи его у себя на родине.

Ранее появилось видео с места ДТП на 76-м километре МКАД.